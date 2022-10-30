Dulkadiroğlu Belediyesi bayrak dağıttı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kahramanmaraş’ta Trabzon Caddesi’nde vatandaşların yoğun ilgisiyle kutlandı. Kutlama töreni öncesinde Dulkadiroğlu Belediyesi alanda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Dağıtım ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, törenlerin coşkusuna ve bayrak sevgisine dikkat çekti.

Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle Cumhuriyet’imizin 99’uncu yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu coşkuya yakışır şekilde ekiplerimiz alanı Türk bayraklarıyla donattı. Bu konuda hassas olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Özellikle çocuklarımızın Türk bayrağına ulaşmasını istiyoruz. Onlara bayrak sevgisini aşılamayı ve gelecekte aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Kahraman şehrimiz Cumhuriyet Bayramı coşkusunu büyük bir heyecanla yansıttı. Vatandaşlarımıza da bu coşkulu kutlama için çok teşekkür ediyorum.”