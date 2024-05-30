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Dulkadiroğlu belediyesi danışma meclisi kurdu!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ilçenin gelişmesi, projelerin değerlendirilmesi ve istişare amacıyla oluşturduğu Danışma Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dulkadiroğlu belediyesi danışma meclisi kurdu!

Dulkadiroğlu belediyesi danışma meclisi kurdu!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ilçenin gelişmesi, projelerin değerlendirilmesi ve istişare amacıyla oluşturduğu Danışma Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 09:40

ulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız’ın koordinasyonunda düzenlenen toplantı, belediye meclis salonunda yapıldı.

Tanışma ve bir sonraki toplantının gündemini belirleme amacıyla yapılan toplantı ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Akpınar, “İstişare kültürümüzün temelini oluşturacak olan Danışma Meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Başkan Akpınar, bu önemli adımda yanlarında olan herkese teşekkür ederek, "Bu meclis, ilçemizin ve şehrimizin kalkınmasına yönelik önemli bir platform olacaktır. Toplumun her kesiminden gelen temsilcilerin görüşleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Birlikte çalışarak, Dulkadiroğlu'nu daha iyi bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum," dedi.

Başkan Akpınar, Danışma Meclisi'nin düzenli olarak toplanarak, ilçenin gelişimi ve halkın refahı için yeni projeler ve öneriler geliştirmeye devam edeceğini dile getirerek şunları söyledi: “Bu tür istişare mekanizmalarıyla, halkın sesine daha fazla kulak vermeyi ve ortak akılla hareket etmeyi hedeflemekteyiz. İlçemizi hep birlikte daha yaşanabilir ve modern bir hale getirmek için çalışacağız. İstişareye önem vermek, ilçemizi daha güzel yarınlara taşımak bizlerin asli görevidir. Bunun için toplumumuzun her kesimiyle fikir birliği yapacağız. Dulkadiroğlu’nu daha yaşanılabilir, daha modern ve güzel hale getirme adına hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Bugün attığımız adım bir başlangıç olacak. Toplantıya katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Toplantıya sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, iş adamları, basın mensupları ve çeşitli platformlardan temsilciler katıldı.

Danışma Meclisi’nde şu isimler yer almaktadır: Abdurrahman Akbaba, Adem Şahin, Adnan Alagöz, Ali Avgın, Ahmet Kolutek, Akif Diş, Bünyamin Gökçe, Cafer Kaya, Ekrem Karaoğlan, Erdoğan Eryılmaz, Eşref Şekerli, Gökhan Büyükdereli, Halil Avgın, Hayati Dertli, İsmail Karaca, Kemal Yavuz, Kadir Saltalı, Keziban Taşın, Lütfi Tiyekli, Mehmet Taş, Mehmet Kişifli, Muharrem Erantepli, Mustafa Dikmen, Mustafa Gürdal, Mustafa Özsoy, Muzaffer Çil, Ozan İhsan Öksüz, Ökkeş Buğra Dalkıran, Selahaddin Saygıner, Serhat Erdoğan Yılmaz, Servet Mutlu, Volkan Dalyan, Yunus Emre Kaçamaz, Zafer Başa.

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Dulkadiroğlu Belediyesi Danışma Meclisi Kurdu!
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