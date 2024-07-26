Dulkadiroğlu Belediyesi Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, geçtiğimiz ay komisyona havale edilen konular gündeme alındı.

Toplantıda, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak imar, şehir planlaması, ekonomi, sosyal, kültürel, tarım ve spor konularıyla ilgili komisyon üyelerinin tavsiyeleri görüşüldü.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, bu konuların gerekli altyapı çalışmalarıyla hayata geçirilmesi adına çalışma yapılacağını vurguladı.

Başkan Yıldız, danışma meclisinin bu konuları gündemde tutarak büyük bir başarıya imza atacağını belirterek şunları ifade etti: “Danışma meclisimizin amacı, bu şehre ve ilçemize değer katacak konuları gündeme taşımaktır. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda çok verimli konular gündeme alındı. İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak birçok konu üzerinde durduk. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu önerileri dikkate alıyoruz. Bugün burada olan proje ekibimiz de tavsiyeleriniz doğrultusunda çalışmalar yapacak. Elmalar Mahallesi'ne modern bir hayvan satış alanının oluşturulması ve tarımsal üretimi destekleyecek kooperatif kurulması tavsiyeleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimize değerler eğitimi konusunda Gençlik Merkezlerimizin çalışmaları devam etmektedir. Turizm konusunda tavsiye edilen konularla ilgili çalışmalar yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Danışma meclisi bizim için çok önemlidir. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ortaya koyduğunuz emek ve çaba için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız.”