Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Dulkadiroğlu Belediyesi Ekipleri Ballıca Mahallesinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde parke yol tamiratına devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Ekipleri Ballıca Mahallesinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Ekipleri Ballıca Mahallesinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde parke yol tamiratına devam ediyor.

26 Haziran 2024 Çarşamba 14:05

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Ballıca Mahallesi'nde yürüttüğü parke yol tamiratı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Akpınar, mahalle sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana Dulkadiroğlu'muzun her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Ballıca Mahallesi'ndeki yolların yenilenmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma hedefimizin bir parçasıdır. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, parke yol tamiratı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Amacımız, yollarımızı en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin kullanımına sunmaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta depremzedeler, milli maç coşkusunu dev ekranda yaşayacak
Kahramanmaraş’ta depremzedeler, milli maç coşkusunu dev ekranda yaşayacak
Mehmet Balduk Fen Lisesinin yapımına başlandı!
Mehmet Balduk Fen Lisesinin yapımına başlandı!
Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığından Kurban Eti Dağıtımı
Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığından Kurban Eti Dağıtımı
Değişim 7 ilde başladı, 40 ile yayılacak!
Değişim 7 ilde başladı, 40 ile yayılacak!
DSİ Kahramanmaraş’ı suya kavuşturacak!
DSİ Kahramanmaraş’ı suya kavuşturacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber