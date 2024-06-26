Dulkadiroğlu Belediyesi Ekipleri Ballıca Mahallesinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Ballıca Mahallesi'nde yürüttüğü parke yol tamiratı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Akpınar, mahalle sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana Dulkadiroğlu'muzun her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Ballıca Mahallesi'ndeki yolların yenilenmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma hedefimizin bir parçasıdır. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, parke yol tamiratı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Amacımız, yollarımızı en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin kullanımına sunmaktır."