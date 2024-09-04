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Dulkadiroğlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri ve belediye yetkilileri katılım sağladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Dulkadiroğlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri ve belediye yetkilileri katılım sağladı.

04 Eylül 2024 Çarşamba 22:46

Toplantıda, ilçenin geleceğine yönelik önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Dulkadiroğlu’nun sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişimine katkı sunacak projeler masaya yatırıldı ve bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

Başkan Akpınar, toplantının açılış konuşmasında, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak ve daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu oluşturmak adına büyük bir gayretle çalıştıklarını vurguladı. Toplantıda alınan kararların Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş’a hayırlı hizmetler getirmesini dileyen Başkan Akpınar, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Meclis üyelerinin katkılarıyla zenginleşen toplantıda şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı: Bir önceki tutanak özeti, Nakdi yardım yapılması, 4 adet Park ihalesi, İmar plan değişikliği teklifi, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu ara raporu, 2025-2029 yılları stratejik plan.
Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
Gündem maddelerinin detaylarının Dulkadiroğlu Belediyesi resmi web sitesinden ilan edileceği bildirildi.

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