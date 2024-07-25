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Dulkadiroğlu Belediyesi Gaffarlıdaki Sosyal Tesis ve Çay Bahçesi’ni Kiraya Veriyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Gaffarlı Mahallesi 114 ada 27 parselde bulunan Sosyal Tesis ve Aile Çay Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya vermek amacıyla ihaleye çıktı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Gaffarlıdaki Sosyal Tesis ve Çay Bahçesi’ni Kiraya Veriyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Gaffarlıdaki Sosyal Tesis ve Çay Bahçesi’ni Kiraya Veriyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Gaffarlı Mahallesi 114 ada 27 parselde bulunan Sosyal Tesis ve Aile Çay Bahçesi 5 yıl süreyle kiraya vermek amacıyla ihaleye çıktı.

25 Temmuz 2024 Perşembe 21:09

İhale, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’da Dulkadiroğlu Belediyesi Hizmet Binası’nın 4. katında yer alan encümen salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesine uygun olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru ve şartname ile ilgili detaylar, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ve ilan.gov.tr’den temin edilebilir.

Gaffarlı Sosyal Tesis ve Aile Çay Bahçesi, bölgede önemli bir sosyal alan olarak biliniyor. İçerisinde bulunan tesisler bölgeye kafe, restoran ve çay bahçesi olarak kiralanacak. Yeni işletmecisi tarafından 5 yıl boyunca hizmet vermeye devam edecek. İhale sürecinde, en uygun teklifi sunan katılımcının belirlenmesi hedefleniyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, bu ihale ile bölgeye değer katacak yeni projelere imza atmayı ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlıyor. Gaffarlı Sosyal Tesis ve Aile Çay Bahçesi’nin yeni işletmecisi olacak kişi veya kuruluşun, bölgeye katkı sağlayacak ve vatandaşın beğenisini kazanacak projelerle hizmet vermesi bekleniyor.

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Dulkadiroğlu Belediyesi Gaffarlıdaki Sosyal Tesis Ve Çay Bahçesi’ni Kiraya Veriyor
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