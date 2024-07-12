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Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Parkı'na Büyük Yenilik

Dulkadiroğlu Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı’nı yeniledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Parkı'na Büyük Yenilik

Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Parkı'na Büyük Yenilik

Dulkadiroğlu Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı’nı yeniledi.

12 Temmuz 2024 Cuma 10:45

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile park, modern ve erişilebilir bir yapıya kavuştu.
Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Engelsiz Yaşam Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarının engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Başkan Akpınar, Akpınar, “Engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları ile parkımız, her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza keyifli ve güvenli bir ortam sunacak şekilde yenilendi” dedi.
Yenilenen Engelsiz Yaşam Parkı, modern tasarımı ve erişilebilirliği ile dikkat çekiyor. Parkta, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış oyun alanları, geniş yürüyüş yolları ve dinlenme alanları bulunuyor. Bu sayede, engelli bireyler ve aileleri, doğa ile iç içe huzurlu vakit geçirebilecekler.

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Belediyesinden Engelsiz Yaşam Parkına Büyük Yenilik
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