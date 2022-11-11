Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yıpranan ve kırılan oyun guruplarını tamir etmek için çalışma başlattı. Ekipler ilçe genelinde bulanan tüm parklarda tamirat ve tadilat çalışması başlattı. Özellikle yıpranan ve kırılan oyun guruplarının değişimi için çalışma yapan ekipler, parkları çocukların sorunsuz bir şekilde kullanacağı hale getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, parklarda bulunan oyun guruplarının daha dikkatli ve düzenli kullanılmasını tavsiye ederek şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güzel vakit geçirmeleri adına mahallelerimize kazandırdığımız oyun guruplarımız çok çabuk yıpranmaktadır. Bunun sebebi ise dikkatsiz ve hor kullanmadan kaynaklanmaktadır. Tüm ilçemizin olan bu araç ve gereçlere gerekli özeni gösterelim. Çocuklarımızın vakit geçirdiği bu alanlar çok önemlidir. Şuanda ekiplerimiz bu hususta özenli bir çalışma yapmaktalar. Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onları mutlu eden bu güzel alanları koruyalım.”