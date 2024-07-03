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Dulkadiroğlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Dulkadiroğlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

03 Temmuz 2024 Çarşamba 17:28

Toplantı gündem maddeleri öncesinde kısa bir değerlendirme yapan Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve metropol kimliğine yakışır bir hale gelmesi adına ortaya koydukları çabalardan bahsetti.

Başkan Akpınar, bu hedefler doğrultusunda tüm meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, katkılarından dolayı hepsine teşekkür etti.

Ayrıca, belediyenin hizmetlerinin ve projelerinin başarıya ulaşmasında meclis üyelerinin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, Dulkadiroğlu'nun geleceğine dair önemli kararlar alındı ve çeşitli projeler masaya yatırıldı. Başkan Akpınar, alınan kararların ilçenin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
 

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Dulkadiroğlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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