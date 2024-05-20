Dulkadiroğlu Belediyesi yeni yol açma çalışması başlattı!

Dulkadiroğlu ilçesinin 105 mahallesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'nde yürüttükleri yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak hizmete sundu.

Hem şehir merkezinde, hem de kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yapan ekipler, ilçenin tüm sorunlarının çözülmesi adına gece gündüz mesai yapıyor.

Çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’da ekiplerin yoğun çalışmalarına dikkat çekti.

Seçim sürecinde vadettikleri toparlanma sürecini hızlı bir şekilde yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Akpınar, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. 105 mahallede yoğun bir mesai yapmaktayız. Vatandaşlarımızın beklentilerinin farkındayız. İlçemizin sorunlarını bir bir çözerek vatandaşlarımızın daha güzel, daha düzenli bir şehirde yaşamalarını planlıyoruz. Bunun için de tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ederim. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”