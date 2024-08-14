Dulkadiroğlu Belediyesi’nden denetim!

Halk sağlığını korumak, esnafın düzenli ve hijyenik bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle gıda üretim ve satış noktalarına yoğunlaşan ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı sıkı tedbirler alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, denetim çalışmalarının önemine değinerek, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizler için her zaman önceliklidir. Zabıta ekiplerimiz, esnafımızın kanunlara uygun bir şekilde faaliyet göstermesi için düzenli denetimlerini sürdürmektedir. Amacımız, ilçemizde hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın huzur içinde bir yaşam sürmesini sağlamak" dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların sağlığını tehdit eden durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini sürdürecek ve esnafın kurallara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamaya devam edecek.

