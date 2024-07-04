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Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Gençlere Müzik Desteği

Dulkadiroğlu Belediyesi Cafer Tatlıbal Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde yaz okulu kapsamında açılan müzik kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Gençlere Müzik Desteği

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Gençlere Müzik Desteği

Dulkadiroğlu Belediyesi Cafer Tatlıbal Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde yaz okulu kapsamında açılan müzik kursları tüm hızıyla devam ediyor.

04 Temmuz 2024 Perşembe 09:35

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gençlere yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, müziğin gençlerin kişisel gelişimine ve sosyal becerilerine olan katkısının altını çizdi.

Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediyemizin düzenlediği yaz okulu etkinlikleri kapsamında açılan müzik kursları, gençlerimizin yaz tatilini verimli geçirmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Müzik, gençlerimizin hem ruhsal hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerine de olanak tanıyor.Gençlerimize yönelik çok sayıda etkinlik ve kurs düzenliyoruz. Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız ve onların her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmeye devam edeceğiz"
Müzik kursları, gençlere enstrüman çalmayı, nota okumayı ve temel müzik teorisini öğrenme fırsatı sunuyor.
Gençlik Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler ve velileri, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kursların devam etmesini istediklerini belirttiler. Müzik kurslarına katılan gençler, öğrendikleri enstrümanlarla mini konserler vererek yeteneklerini sergileme fırsatı da buluyorlar.

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Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Gençlere Müzik Desteği
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