Dulkadiroğlu Danışma Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Danışma Meclisi'ni önemsediklerini vurguladı.

Başkan Akpınar, Danışma Meclisi'nin tüm fikirlere ve projelere açık olduğunu belirterek, Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve metropol kimliğine yakışır şekilde yeniden inşa edilmesi için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Akpınar, konuşmasında şunları söyledi: “İstişareye ve danışmaya önem vereceğimizi birçok defa ifade ettik. Danışma Meclisimiz, bu istişare ve danışma kültürünün yaygınlaşması için bir vesiledir. Burada ifade edilen tüm fikirleri önemsiyoruz. Bu fikirlerin projeye dönüşmesi ve ortaya çıkması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Hep birlikte Dulkadiroğlu’nu daha güzel yarınlara taşıyacağız.”

KOMİSYONLAR OLUŞTURULARAK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda komisyon belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili oylama yaptı. Buna göre, Dulkadiroğlu Belediyesi Danışma Meclisi’nde şu komisyonlar oluşturuldu:

Kültür ve Sanat Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Tarım, Çevre ve Kırsal Kalkınma Komisyonu

İmar ve Şehircilik Komisyonu

Sağlıklı ve Engelsiz Yaşam Komisyonu

Gençlik ve Spor Komisyonu