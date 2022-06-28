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Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, şehir merkezine olan yakınlığı, eşsiz doğası ve serin havasıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu

Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, şehir merkezine olan yakınlığı, eşsiz doğası ve serin havasıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

28 Haziran 2022 Salı 13:14
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Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonları yoğun ilgi gören Doğal Yaşam Parkı, piknikçilerin de uğrak merkezi haline geldi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşil Tepe Mahallesinde hizmete sunduğu Doğal Yaşam Parkı, Kahramanmaraşlı vatandaşların gözdesi oldu. Serin havası, şehir merkezine olan yakınlığıyla dikkat çeken Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, içerisinde mini hayvanat bahçesiyle de dikkat çekiyor.

Doğal Yaşam ve Mesire Alanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesire alanına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını vatandaşlarla buluşturduklarını anlatan Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Daha önce atıl bir şekilde amacı dışında kullanılan bu alanları güzelleştirerek vatandaşlarımızla buluşturmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Yeşil alan konusuna çok büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok proje ortaya koyduk. Bu projelerin başında da Dulkadiroğlu Doğal Yaşam ve Mesire Alanı gelmektedir. Bu alanımız vatandaşlarımız tarafından yoğun ziyaret edilmektedir. Özellikle sıcak havalarda mesire alanı dolup taşmaktadır. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizleri yeni projelere cesaretlendirmektedir.”
Mesire alanını ziyaret eden vatandaşlarda ortaya konulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 

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Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı Vatandaşların Gözdesi Oldu
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