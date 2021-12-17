Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çöpü sanat eserine dönüştürdü

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin başlattığı güzel sanatlar kursuna katılan öğrenciler, çöpten topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle adeta sanat eserleri ortaya çıkardı.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çöpü sanat eserine dönüştürdü

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çöpü sanat eserine dönüştürdü

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin başlattığı güzel sanatlar kursuna katılan öğrenciler, çöpten topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle adeta sanat eserleri ortaya çıkardı.

17 Aralık 2021 Cuma 16:05
banner459

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın “Anahtarını gençlere verdik” dediği Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Gençlik Merkezinde çeşitli sanat kurslarına katılan öğrencilerin büyük emekler harcayarak ortaya çıkardığı geri dönüşüm sergisine ilgi yoğun oldu.
Açılışı Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz gerçekleştirdi.
Açılış sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, geri dönüşüm ve çevre konusuna verdikleri önemi anlattı. Bu sergiyle gençlerin çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini istediklerini aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Burada sanat eseri kıymetinde görmüş olduğunuz her şey atık malzemelerden meydana getirildi. Burada amacımız gençlerimizin ve sonraki nesillerin çevre ve geri dönüşüm bilinci kazanmasıdır. Evlerimizde atık olarak gördüğümüz malzemelerin birer sanat eserine dönüşeceğinin ispatıdır. Ben bu güzel eserlere emek harcayan öğrenci kardeşlerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. İnşallah bu bilinçle ilçemizden başlayarak ülkemizde ve tüm dünyada çevre hassasiyeti daha fazla artar diyorum.”

EMEĞİ GEÇENLERİN ELİNE SAĞLIK
Sergi ile ilgili bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, şunları aktardı: “Bizlerin alıp kullandığı ve işlevini kaybedince atmayı düşündüğü malzemelerden adeta sanat eseri ortaya çıkarmışlar. Maalesef son yıllarda tüketim toplumu haline geldik. Daha çok tüketerek daha çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Bunun yerine elimizdekileri nasıl daha iyi kullanabiliriz konusunda bu sergi bir örnek olmuştur. Atık olarak gördüğümüz malzemelerin farklı amaçlar için kullanılabileceğini gösteren öğrencilerimize ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”
Bu anlamlı sergiye TEKNOFES’te Kahramanmaraş’ı başarısıyla temsil eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektromobil Takımı ve ürettikleri elektrikli araçta katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çöpü Sanat Eserine Dönüştürdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi Oldu
SANKO Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi Oldu
Türkoğlu Gıda İhtisas OSB’nin yönetim kurulu seçildi!
Türkoğlu Gıda İhtisas OSB’nin yönetim kurulu seçildi!
KSÜ, Hz. Mevlana’yı vuslatın 748. Yıldönümünde tasavvuf musikisi konseriyle andı
KSÜ, Hz. Mevlana’yı vuslatın 748. Yıldönümünde tasavvuf musikisi konseriyle andı
Yaşama ve yarınlara yol olmak
Yaşama ve yarınlara yol olmak
Başkan Mahçiçek’ten Amatör Kulüplere Destek
Başkan Mahçiçek’ten Amatör Kulüplere Destek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber