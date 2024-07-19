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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi’ne bağlı Murat Akkurt Gençlik Merkezi ve Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezleri, zengin kurs ve eğitim içerikleriyle gençlerin gözdesi oldu.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi’ne bağlı Murat Akkurt Gençlik Merkezi ve Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezleri, zengin kurs ve eğitim içerikleriyle gençlerin gözdesi oldu.

19 Temmuz 2024 Cuma 14:43

Yaz aylarında faaliyetlerini artıran gençlik merkezleri, gençlere çeşitli kurs ve aktiviteler sunmayı sürdürüyor. Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gençlerin merkezlere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Akpınar, gençlerin yaz aylarını gençlik merkezlerinde sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak kurslarda değerlendirmelerini tavsiye ederek şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, gençlerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla Namık Kemal ve Gazipaşa Mahallelerinde bulunan iki gençlik merkezimizle faaliyetlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu merkezler, gençlerimizin gelişimi ve hayat başarılarına katkı sağlamak için çeşitli alanlarda zengin içerikler sunmaktadır.Gençlik merkezlerimiz haftanın yedi günü kapılarını gençlerimize ardına kadar açmakta ve belediyemize bağlı, alanında uzman personellerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Namık Kemal Gençlik Merkezi, bölgenin en büyük gençlik merkezi olma unvanına sahip olup, geniş tesis kapasitesi ve sunduğu sosyal donatılar ile ilçemiz gençliğine en iyi şekilde hizmet vermektedir. Gazipaşa Gençlik Merkezi ise ilçemizin diğer bölgesinde yer alarak, gençlerimize çeşitli hizmetler sunmaktadır.”

GENÇLER İÇİN ZENGİN İÇERİKLİ KURSLAR VE ETKİNLİKLER

Başkan Akpınar, gençlerin zengin içeriklerle etkinlik yaptığının altını çizerek şunları ifade etti: “Gençlik merkezlerimizde, gençlerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birbirinden farklı kurslar, atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler arasında enstrüman kursları, kişisel gelişim kursları, aile ve genç temel odaklı çalışmalar, aktif rehberlik hizmetleri ve okul derslerine yardımcı kurslar bulunmaktadır. Ayrıca, kütüphanelerimiz de gençlerimizin hizmetine sunulmuştur.Namık Kemal Gençlik Merkezi, 2000'in üzerinde aktif üye sayısı ile çevresinin aktif bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bu merkez, gençlerimizin sosyal anlamda vakit geçirebileceği güvenli bir ortam sunmaktadır. Gazipaşa Gençlik Merkezi’de benzer şekilde gençlerimize hizmet vermekte ve onların gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.”

İŞBİRLİĞİ VE PROTOKOLLER
Çeşitli kurumlar ile iş birliği yapıldığının altını çizen Başkan Akpınar, şunları söyledi: “Gençlik merkezlerimizde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde aktif çalışmalar yürütülmektedir. Bu işbirlikleri kapsamında, gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli protokoller imzalanmış ve hayata geçirilmiştir.”

EĞİTİM VE KURS İMKANLARI

Eğitim kurslarının devam ettiğinin altını çizen Başkan Akpınar, şunları dile getirdi: “Gençlik merkezlerimizde, TYT, AYT, LGS kursları, keman, bağlama, halk oyunları, gitar, piyano, satranç ve yabancı dil eğitimleri verilmektedir. Gençlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kurslarımız sürekli olarak güncellenmektedir.”
BaşkanAkpınar, son olarak şunları ifade etti: "Gençlerimiz geleceğimizdir. Onlara yatırım yapmak, onların gelişimine katkı sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir. Gençlerimizin her alanda başarılı olmaları için gerekli tüm imkanları sunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, gençlerimizin yanında olmaya ve onlara en iyi hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu
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