Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerinde Başarıya Giden Yollar Engel Tanımıyor

Birçok alanda Kahramanmaraş’ın en iyisi haline gelen Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri, gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Çeşitli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerle de gençleri kendine çeken Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri, gençlerin gözdesi haline geldi.

Gençlere çeşitli sanat eğitimleri veren eğitmen Büşra Okur, gençlerin başarıya giden yolda hiçbir engel tanımayacağının ispatı oldu. Kendisi de bir engelli olan Okur, kursiyerleriyle birlikte kağıt kıvırma sanatı icra etti. Kursta ortaya çıkan eserleri Dulkadiroğlu Murat Akkurt Genlik Merkezi’nde sergileyen Okur, gençlere de örnek oldu.

Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerini değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları ifade etti: “Projelendirip inşaat çalışmalarına başladığımızda gençlik merkezlerimizin gençlerimizle dolup taşmasını hayal etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu hayalimizin gerçek olduğunu görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Gençlik merkezlerimiz amacına uygun bir şekilde gençlere en güzel şekilde hizmet ediyor. Onları her açıdan hayata hazırlıyor. Adeta geleceklerine ışık tutuyor. Buralardan yetişen gençlerimizin topluma büyük faydaları olacağı kanaatindeyim. Onlarda kendilerinden sonraki nesilleri en güzel şekilde yetiştirecekler. Gençlik merkezlerimizde çeşitli kurs faaliyetleri icra edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de kağıt kıvırma sanatıydı. Kendisi de bir engelli olan kurs eğitmenimizin öğreticiliğinde gençlerimiz harika eserler ortaya koydu. Bunu da bir sergi olarak merkez içerisinde sundular. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem kursiyerlerimizin hem de eğitmenimizin başarılarının devamını diliyorum.”



