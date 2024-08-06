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Dulkadiroğlu güreş festivaline hazırlanıyor!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Boyalı Güreş Sahası’nda incelemelerde bulunarak tesislerin turnuvalara hazır hale getirileceğini söyledi.

Dulkadiroğlu güreş festivaline hazırlanıyor!

Dulkadiroğlu güreş festivaline hazırlanıyor!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Boyalı Güreş Sahası’nda incelemelerde bulunarak tesislerin turnuvalara hazır hale getirileceğini söyledi.

06 Ağustos 2024 Salı 18:17

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, güreşin ilçemizdeki önemine vurgu yaparak, 28. Geleneksel Boyalı Güreş Festivali öncesinde Boyalı Güreş Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Akpınar, ata sporu güreşin, yiğitliğin, mertliğin ve birlik beraberliğin en asil sembolü olduğunu belirtti.

Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu ilçesinin güreşe olan ilgisi, desteği ve sevgisiyle adeta bir güreş yuvası haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:"Bertiz ve Dereköy bölgelerimiz, güreşin kalbi olarak şampiyonlar yetiştirmiş ve güreşçilerin beşiği olmuştur. Özellikle Bertiz Boyalı mahallemizde ata sporumuz güreşin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir çaba sarf edilmektedir. 1980'li yılların başında başlayan ve günümüze kadar özveriyle sürdürülen çeşitli güreş etkinliklerimiz, bu geleneğin yaşatılmasında önemli bir rol oynamaktadır."

Bu yıl 28. kez düzenlenecek olan Geleneksel Boyalı Güreş Festivali'ne Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve güreş severlerin katılacağını belirten Başkan Akpınar, hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Başkan Akpınar, güreş etkinliklerinin Dulkadiroğlu'na yakışır şekilde, dualar eşliğinde, saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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