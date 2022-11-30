Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi’nde Kış Hazırlığı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin en önemli yeşil alan yatırımlarından olan Heyecan Bahçesi, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da aktif bir şekilde hizmet vermeyi planlıyor. Heyecan Bahçesi’nde kar mevsiminin ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirten Heyecan Bahçesi yetkilileri, kafeterya bölümünde kışa özel menü de oluşturduklarını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Açıldığı günden bu yana vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen Heyecan Bahçemiz, kış aylarında da aktif olarak hizmet vermektedir. Özellikle gençlerimiz extrem alanında çok keyifli zaman geçirmekteler. Ekiplerimiz de gençlerimizin ve ailelerinin istifade edeceği alanları kışa hazırlıyorlar. Ben tüm vatandaşlarımızı bu güzel alanda keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum.”