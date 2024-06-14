Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisinde şampiyon

Müdürlük, il şampiyonasında elde ettiği derecelerle, Kahramanmaraş’ı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Bu gurur verici başarı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, şampiyon öğretmenler Selçuk Kurt, Fatih Kaya ve Mustafa Kurtul’u makamında ağırladı. Mart, öğretmenleri tebrik ederek, 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Kayseri’de gerçekleşecek Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

Hüseyin Mart, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin göstermiş olduğu bu başarının, eğitimde olduğu kadar spor alanında da ne denli aktif ve yetenekli olduklarının bir kanıtı olduğunu belirtti. Mart, “Öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimize rol model olarak hem de kendi alanlarında büyük başarılar elde ederek bizleri gururlandırdı. Türkiye Şampiyonasında da aynı başarıyı göstereceklerine inancımız tam” dedi.

Kahramanmaraş’ı Türkiye genelinde temsil edecek olan Selçuk Kurt, Fatih Kaya ve Mustafa Kurtul, şampiyona öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Öğretmenler, hedeflerinin Türkiye Şampiyonasında da dereceye girerek, Kahramanmaraş’a bir gurur daha yaşatmak olduğunu ifade etti.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, elde ettikleri bu başarıyla hem kurumlarına hem de şehre büyük bir prestij kazandırdı. Türkiye Şampiyonasında, şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek olan öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.