Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3. Lige yazdırdı
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3....
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...

Dulkadiroğlu Kahramanmaraş turizminin kalbidir

Tarihi ve kültürel değerleriyle turizmde ön plana çıkmak isteyen Kahramanmaraş’ın turizm alt yapısının Dulkadiroğlu’ndan oluştuğunu dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları tarihi dönüşüm çalışmalarının bu alt yapıyı desteklediğini söyledi.

Dulkadiroğlu Kahramanmaraş turizminin kalbidir

Dulkadiroğlu Kahramanmaraş turizminin kalbidir

Tarihi ve kültürel değerleriyle turizmde ön plana çıkmak isteyen Kahramanmaraş’ın turizm alt yapısının Dulkadiroğlu’ndan oluştuğunu dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları tarihi dönüşüm çalışmalarının bu alt yapıyı desteklediğini söyledi.

09 Eylül 2021 Perşembe 13:19
banner459

Kahramanmaraş’ın turizm alanında gelişmesi ve dünyaya açılması adına çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, şehrin en büyük zenginlikleri arasında yer alan konakları restore ederek turizmin hizmetine sundu.

Şehrin turizm potansiyelinin Dulkadiroğlu’nda saklı olduğunu ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu potansiyeli ortaya çıkarmak adına çalışma yaptıklarını anlattı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya konan çalışmaların turizmin alt yapısını oluşturduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş’ın turizm pastasından hak ettiği payı alması adına gerekeni yapacaklarını hatırlatan başkan Okay, yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi: “Kahramanmaraş’ın tarihini ilçemizde barındırıyoruz. Büyük bir hazine olarak gördüğümüz bu tarihi ayağa kaldırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda birçok konağı restore ederek turizmin hizmetine sunduk. Restore ettiğimiz konakları müze olarak planladık ve değerine değer kattık. Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Merkezi konak standartlarında hizmet vermektedir. Bunlardan daha önemlisi de Bahtiyar Yokuşu’dur. Bu alanda 17 adet konağı restore ederek hizmete sunduk. Sokakları baştan sona yenileyerek o eski tarihi önemine kavuşturduk. Şehrimize gelen turistlerin mutlaka uğradığı bir yer haline geldi. Tabi biz Bahtiyar Yokuşu’nu 1-2 ve 3 olmak üzere planladık. Bahtiyar 1 çalışmamız tamamlandı. Bahtiyar 2 çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş durumda. Bahtiyar 3 projemizde Şıh Cami’nden Kanlıdere’ye doğru inen bir yoldur. Bu çalışmaları da tamamlayarak Bahtiyar Yokuşu projemizi tamamlayacağız. Yeni bir proje hazırladık. Hatuniye Cami’nden başlayacak bir projemiz var. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir sokağı daha restore ederek turizmin hizmetine sunacağız. Bu sokak içerisinde yaklaşık 11 tescilli konak var. Bu proje ile ilgili inşaat çalışmaları için hazırlık yapıyoruz. Bu projeyle Dulkadiroğlu’na ve Kahramanmaraş’a bir turizm değeri daha katacağız. Şehrimize gelen turistlerin gezip görebileceği yerler oluşturuyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız büyük bir özveriyle devam edecek.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ceyhan, ‘Stadı elinden alınmış bir takıma nasıl sahip çıkılıyor’
Ceyhan, ‘Stadı elinden alınmış bir takıma nasıl sahip çıkılıyor’
Kahramanmaraş’ta Hatalı Park Cezası İptal Edildi
Kahramanmaraş’ta Hatalı Park Cezası İptal Edildi
Büyükşehir’den Kaldırım İşgali Denetimi
Büyükşehir’den Kaldırım İşgali Denetimi
Cumhurbaşkanı Yedi Güzel Adam’da gençlerle buluşacak
Cumhurbaşkanı Yedi Güzel Adam’da gençlerle buluşacak
Afşin Millet Bahçesi’nde Çalışmalar Başladı
Afşin Millet Bahçesi’nde Çalışmalar Başladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber