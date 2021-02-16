Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Akademi’de Eğitimler Başladı
Akademi’de Eğitimler Başladı
Sokak Hayvanları İçin Bir Proje Daha
Sokak Hayvanları İçin Bir Proje...
Yedikuyuların Zirvesinde Şehitler Anıldı
Yedikuyuların Zirvesinde Şehitler Anıldı
Başkan Güngör: ‘Kahramanmaraşspor’un Yanındayız’
Başkan Güngör: ‘Kahramanmaraşspor’un Yanındayız’
Akademi’de Başvuru Sonuçları Açıklandı
Akademi’de Başvuru Sonuçları Açıklandı

Dulkadiroğlu Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor

Tarihi ve Kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına birçok projeye imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile bu değerlerini kayıt altına alıyor.

Dulkadiroğlu Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor

Dulkadiroğlu Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor

Tarihi ve Kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına birçok projeye imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile bu değerlerini kayıt altına alıyor.

16 Şubat 2021 Salı 17:16
banner459

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kurtuluş mahallesinde restorasyonunu tamamladığı tarihi konak, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Müze içerisinde şiir, deyiş, yöresel türkü ve dilden dile dolaşan sözlerin kayıt altına alında bir ses kayıt stüdyosu, masal odası, ahşap oyuncak odası ve Hacivat Karagöz gösteri sahnesi yer alıyor.
Özellikle ses kayıt stüdyosu, Kahramanmaraşlı sanatçılara ve sanat severlere hizmet verdiği bildirildi. Yerel sanatçılar, bu alanı kullanarak eserlerini kayıt altına alırken, müze turistik anlamda da çok önemli bir ziyaret noktası haline geldi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kültürel Mirasa verdikleri önemi anlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Şehrimizin kültürel zenginliklerine sahip çıkma adına birçok projeye imza attık. Kültürel Miras Müzemizde bu projelerden bir tanesidir. 2019 yılında hizmete açtığımız müzemiz, aktif olarak kullanılmaktadır. Şuanda pandemi dolayısıyla ziyaretleri pandemi kurallarına göre düzenledik. Ancak normal şartlarda oldukça fazla ziyaretçi sayısına sahip önemli mekanlarımızdan bir tanesidir. Bu müzemizde özellikle şiirin ve edebiyatın başkenti olmamızdan dolayı, önemli bir projeye imza attık. İçerisinde tam donanımlı bir ses kayıt stüdyosu bulunan müzemiz, şehrimizde şiir, edebiyat ve bu gibi alanlarda faaliyet gösteren vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş şiir, değiş ve ağıtlarımız da burada ekiplerimiz tarafından kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere arşivleniyor. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu gibi kültürel değerlerimize sahip çıkmaya ve onları gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmaya devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 16.02.2021 18:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz’in Örnek Şehri Kahramanmaraş
Doğu Akdeniz’in Örnek Şehri Kahramanmaraş
Akademi’de Eğitimler Başladı
Akademi’de Eğitimler Başladı
“Beşen Sigortacılık” Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” Oldu
“Beşen Sigortacılık” Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” Oldu
AKEDAŞ’ta Kesintisiz Enerji İçin Önlemler Alarm Seviyesine Çıkartıldı
AKEDAŞ’ta Kesintisiz Enerji İçin Önlemler Alarm Seviyesine Çıkartıldı
Osmaniye’de korona denetimi
Osmaniye’de korona denetimi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber