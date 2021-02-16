Dulkadiroğlu Kültürel Mirasına Sahip Çıkıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kurtuluş mahallesinde restorasyonunu tamamladığı tarihi konak, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Müze içerisinde şiir, deyiş, yöresel türkü ve dilden dile dolaşan sözlerin kayıt altına alında bir ses kayıt stüdyosu, masal odası, ahşap oyuncak odası ve Hacivat Karagöz gösteri sahnesi yer alıyor.

Özellikle ses kayıt stüdyosu, Kahramanmaraşlı sanatçılara ve sanat severlere hizmet verdiği bildirildi. Yerel sanatçılar, bu alanı kullanarak eserlerini kayıt altına alırken, müze turistik anlamda da çok önemli bir ziyaret noktası haline geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kültürel Mirasa verdikleri önemi anlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Şehrimizin kültürel zenginliklerine sahip çıkma adına birçok projeye imza attık. Kültürel Miras Müzemizde bu projelerden bir tanesidir. 2019 yılında hizmete açtığımız müzemiz, aktif olarak kullanılmaktadır. Şuanda pandemi dolayısıyla ziyaretleri pandemi kurallarına göre düzenledik. Ancak normal şartlarda oldukça fazla ziyaretçi sayısına sahip önemli mekanlarımızdan bir tanesidir. Bu müzemizde özellikle şiirin ve edebiyatın başkenti olmamızdan dolayı, önemli bir projeye imza attık. İçerisinde tam donanımlı bir ses kayıt stüdyosu bulunan müzemiz, şehrimizde şiir, edebiyat ve bu gibi alanlarda faaliyet gösteren vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş şiir, değiş ve ağıtlarımız da burada ekiplerimiz tarafından kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere arşivleniyor. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu gibi kültürel değerlerimize sahip çıkmaya ve onları gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmaya devam edeceğiz.”