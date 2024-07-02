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Dulkadiroğlu Kümbet Parkı'nın değişimi tamamlandı!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerde başlattığı dönüşüm çalışması kapsamında, Kümbet Necmettin Gevri Parkı'nda yaptığı yenileme çalışmalarını tamamlayarak parkı hizmete açtı.

Dulkadiroğlu Kümbet Parkı'nın değişimi tamamlandı!

Dulkadiroğlu Kümbet Parkı'nın değişimi tamamlandı!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerde başlattığı dönüşüm çalışması kapsamında, Kümbet Necmettin Gevri Parkı'nda yaptığı yenileme çalışmalarını tamamlayarak parkı hizmete açtı.

02 Temmuz 2024 Salı 16:36

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçedeki tüm parkların özenle elden geçirildiğinin altını çizdi. Asrın felaketi sonrasında park ve bahçelerin ihmal edildiğini dile getiren Başkan Akpınar, yoğun bir çalışmayla parkları olması gereken seviyeye getireceklerini söyledi.

Başkan Akpınar, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: "Dulkadiroğlu ilçemizdeki parklar, yaşanan felaketin ardından maalesef ihmal edildi. Ancak, ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma yürüterek parklarımızı yeniden halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kümbet Necmettin Gevri Parkı, bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri oldu. Modern oyun alanları, yeşil alanlar ve dinlenme yerleriyle parkımız, tüm vatandaşlarımız için keyifli bir mekan haline geldi."

Başkan Akpınar, ilçedeki diğer park ve bahçelerde de benzer çalışmalar yapmaya devam edeceğini ve tüm parkları modern ve kullanışlı hale getirmeyi hedeflediğini duyurdu. Başkan Akpınar, vatandaşların bu mekanları daha aktif ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

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Dulkadiroğlu Kümbet Parkının Değişimi Tamamlandı!
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