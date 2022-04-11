Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş...

Dulkadiroğlu kurslarında Germanicia motifi halıya işleniyor!

Dulkadiroğlu Konağı’nda açılan halı dokuma kursunda kursiyerler antik Germanicia taban mozaiklerinden motifler oluşturarak halı ve kilimlere işledi.

Dulkadiroğlu kurslarında Germanicia motifi halıya işleniyor!

Dulkadiroğlu kurslarında Germanicia motifi halıya işleniyor!

Dulkadiroğlu Konağı’nda açılan halı dokuma kursunda kursiyerler antik Germanicia taban mozaiklerinden motifler oluşturarak halı ve kilimlere işledi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 14:14
banner459

Dulkadiroğlu Belediyesi, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi ile halı ve kilim dokuma, Aba, Keçe ve Giyim Mensucat kursları düzenledi.

Dulkadiroğlu Konağı’nda gerçekleştirilen kurslara bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Halı ve Kilim dokumada kullanılan motifler dikkat çekti.

Germanicia antik kenti taban mozaikleri motiflerinin kullanıldığı kursta, Dulkadiroğlu motifleri de ayrıca kullanıldı.

Konak ve kurs faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurslara olan ilginin yoğun olduğunu aktardı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin tarihine ve kültürüne sahip çıkma adına birçok projeye imza attık. Belediye bünyesine alarak restore ettiğimiz Dulkadiroğlu Konağı’mızı da kültürel hazinemize katkı sağlayan bir mekan haline getirdik. Dulkadiroğlu’nun unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini burada kurslar aracılığıyla canlandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Halı ve Kilim dokuma, Aba, Keçe ve Giyim Mensucat kursları oluşturuldu. Bu kurslarda şuanda öğrenciler başarılı bir şekilde eğitimlerini almaktalar. İnşallah burada öğrendikleri bu güzel meslekleri normal hayatlarında da başarılı bir şekilde sürdürürler. Ben tüm kursiyerlerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Kurslarında Germanicia Motifli Halıya Işleniyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Binası Polis Haftasına Özel Işıklandırıldı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Binası Polis Haftasına Özel Işıklandırıldı
Başkan Güngör, “Gençlerimizle sohbet içimizi ısıttı”
Başkan Güngör, “Gençlerimizle sohbet içimizi ısıttı”
Kahramanmaraş polisi vatandaşları bilgilendirdi!
Kahramanmaraş polisi vatandaşları bilgilendirdi!
Kahramanmaraş’ta 15 şüpheli’den 16 adet silah ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta 15 şüpheli’den 16 adet silah ele geçirildi
İş İnsanı Adem Mağralı’dan polis ekiplerine sürpriz!
İş İnsanı Adem Mağralı’dan polis ekiplerine sürpriz!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber