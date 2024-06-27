Dulkadiroğlu'nda parklar yenileniyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan tüm park ve bahçelerde başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, çocuklar için parkların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda, parklardaki oyun grupları, spor aletleri, bank ve masaların yenilendiğini dile getiren Başkan Akpınar, ayrıca mevcut oyun alanlarının zeminlerinin tamamen değiştirildiğini söyledi.



Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda oyun oynayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yenilenen parklarımızla birlikte ilçemizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz."