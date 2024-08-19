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Dulkadiroğlu Parkı’nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki parkların yenilenmesi ve bakım çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu Mahallesi’nde bulunan Dulkadiroğlu Parkı’nda yenileme çalışmalarına başladı.

Dulkadiroğlu Parkı’nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Dulkadiroğlu Parkı’nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki parkların yenilenmesi ve bakım çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu Mahallesi’nde bulunan Dulkadiroğlu Parkı’nda yenileme çalışmalarına başladı.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:24

Çalışmalar, parkın mevcut donanımlarının modernize edilmesi, oyun alanlarının güvenli hale getirilmesi ve yeşil alanların iyileştirilmesi amacıyla yürütülüyor. Çocukların, gençlerin ve ailelerin daha rahat vakit geçirebileceği bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Dulkadiroğlu’nda yaşayan çocuklar da parklarının yenilenmesi için Dulkadiroğlu Belediyesi’ne video çekerek taleplerini ilettiler. Bu sıcak mesajlara duyarsız kalmayan Dulkadiroğlu Belediyesi, hızla harekete geçerek çalışmaları başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan yenileme çalışmalarıyla park, modern bir görünüme kavuşacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın talep ve isteklerine her zaman önem veriyoruz. Onların mutluluğu ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Dulkadiroğlu Parkı’nın yenilenmesi, çocuklarımızın oyun oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği modern bir alan oluşturma hedefimizin bir parçasıdır. Parklarımızı, her yaştan vatandaşımızın keyifle zaman geçireceği alanlar haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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Dulkadiroğlu Parkı’nda Yenileme Çalışmaları Başladı
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