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Dulkadiroğlu Vatandaşın İşini Kolaylaştırıyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağlama adına yeni çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Vatandaşın İşini Kolaylaştırıyor

Dulkadiroğlu Vatandaşın İşini Kolaylaştırıyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağlama adına yeni çalışmalara imza attıklarını söyledi.

27 Aralık 2022 Salı 17:56

Başkan Okay, vatandaşların belediyeye gelmeden web sitesi üzerinden İmar Durum sorgulaması yapabileceğini duyurdu.

Vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşımı noktasında Kamu Külliyesi projesini hayata geçiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu projesiyle Türkiye’ye örnek olmuştu. Vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ulaşımı noktasında Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ayrı çalışmalar da yapan Başkan Okay, İmar Durumu sorgulama sistemini web sayfasına taşıyarak yeni bir uygulamaya daha imza attı.

Bu uygulama üzerinden vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmeden mülkiyetlerinin imar durumunu kolaylıkla sorgulayabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırma adına birçok çalışma ortaya koyduk. Bunların içerisinde en önemlisi Kamu Külliyesi projesidir. Kamu Külliyesi projesi ile vatandaşlarımız tek bir noktadan kamu hizmetlerini rahatlıkla alabilmekteler. Bunun dışında Dulkadiroğlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırma adına birçok hususta online işlemler yapıyoruz. Örneğin emlak borcu sorgulama ve ödemeleri, şikayet, dilek ve temenni gibi birçok konuda Web sitemiz üzerinden işlem yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturduğu bir diğer konu olan imar durumu sorgulama ile ilgili de bir sistem geliştirdik. Vatandaşlarımız belediye hizmet binasına gelmeden imar durumlarıyla ilgili bilgilere bu sorgulama sistemi üzerinden birçok bilgiye ulaşabilmektedir. Örneğin kat yoğunluğu, kat durumu, çekme mesafesi, ada parsel olmadan adresten sorgulama gibi buradan ulaşa bilmekteler. www.dulkadiroglu.bel.tr adresinden vatandaşlarımız bu imkana ulaşa bilecekler. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırma adına bu gibi çalışmaları önemsiyoruz.”

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Dulkadiroğlu Vatandaşın İşini Kolaylaştırıyor
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