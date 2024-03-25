Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

Dulkadiroğlu’na tarihi meydan projesi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu’nun tarihi zenginliklerine dikkat çekerek, “Bahtiyar Yokuşu yeniden ayağa kaldırılacak, yeni tarihi sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak, Dulkadiroğlu’na yakışır bir tarihi meydan projesi hayata geçirilecek” dedi.

Dulkadiroğlu’na tarihi meydan projesi!

Dulkadiroğlu’na tarihi meydan projesi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu’nun tarihi zenginliklerine dikkat çekerek, “Bahtiyar Yokuşu yeniden ayağa kaldırılacak, yeni tarihi sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak, Dulkadiroğlu’na yakışır bir tarihi meydan projesi hayata geçirilecek” dedi.

25 Mart 2024 Pazartesi 12:13

Son iki dönemde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi yapılar ile ilgili çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asrın felaketinin ardından yıkılan ve hasar alan yapılarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bu hususta Kültür Bakanlığı desteğiyle birçok proje hazırlandığının altını çizen Başkan Okay, bu tarihi yapıların Dulkadiroğlu’nun aynası olduğunu ifade etti.

Özellikle, Bahtiyar Yokuşu Projesinin devam edeceğini, yeni sokak sağlıklaştırma projelerinin başlayacağını ve tarihi bir meydan oluşturulacağını dile getiren Başkan Okay, yeni dönemin tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkaracağını söyledi.

TARİHİ YAPILAR BİR BİR RESTORE EDİLMİŞTİ

Başkan Okay, tarihi yapılar ile ilgili deprem öncesi önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizerek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde bulunan tarihi yapıların ayağa kaldırılması, turizme kazandırılması adına önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde Dulkadiroğlu’nun tarihi kimliği ortaya çıktı. Hem vatandaşlarımız, hem de şehrimize gelen misafirler özellikle konaklarımızın yeniden ayağa kalkması ile ilgili adeta bizleri teşvik etti. Bizlerde bu hususu büyük bir sorumluluk bilerek önemli çalışmalara imza attık. Bahtiyar Yokuşu projesiyle muazzam bir turizm destinasyonu oluşturduk. Bu alanı tarihi çarşımızla birleştirmeyi ve turizm aksını genişletmeyi öngördük. Ancak asrın felaketi sonrasında tarihi yapılarda büyük zarar gördü. Kamulaştırarak restorasyonu tamamladığımız 4 konağın dışında, vatandaşlarımıza ait 25 adet konağı bakanlık kaynaklarıyla restore ederek vatandaşlarımıza teslim etmiştik. Bunlardan 3 tanesi depremde ağır hasar görmüş, 4 tanesi de orta hasarlı olarak kalmıştır. Diğerleri ise hafif hasarlıdır.”

KONAKLAR İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇTİK

“Deprem sonrasında tespit çalışması yaparak hemen harekete geçtik. Bu konaklarımızın yeniden ayağa kaldırılması adına proje hazırladık. 120 adet yapı için kültür bakanlığımıza başvuru yaptık. Bu yaz restorasyon çalışmalarının başlamasını ön görüyoruz. Bahtiyar Yokuşu’nda olduğu gibi, yeni sokak sağlıklaştırma projelerimizi deprem öncesinde açıklamış ve çalışmalarına başlamıştık. Şimdi o çalışmaların da yeniden startını verdik. Bahtiyar Yokuşu ile kapalı çarşı arasında yeni sokak sağlıklaştırma çalışmalarına hız vereceğiz.”

DULKADİROĞLU’NA TARİHİ MEYDAN

“Dulkadiroğlu’nun tarihi kimliğine yakışır, şehrimizin adeta aynası olacak bir projeye daha imza atacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Ulu Cami’mizin meydanını da tamamlayacak bir proje planlıyoruz. Boğaz Kesen Cami’nin bulunduğu ada içerisinde anlamlı bir meydan yapacağız. Kanlıdere köprüsüne kadar uzanan bu alan ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Burası ile ilgili bir proje görseli oluşturduk. İnşallah yeni dönemde bu alanı şehrimize kazandıracağız.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’nda Yeniden Refah’a Katılım Sürüyor
Dulkadiroğlu’nda Yeniden Refah’a Katılım Sürüyor
Başkan adayı Çevik: “Unutulan yabana atılan kırsal kesimin sorunları bitecek!
Başkan adayı Çevik: “Unutulan yabana atılan kırsal kesimin sorunları bitecek!
Muhammed Aydoğar; “Ben belediye başkanlığı adaylığından çekileyim, siz de İsrail’i Gazze’den çekin”
Muhammed Aydoğar; “Ben belediye başkanlığı adaylığından çekileyim, siz de İsrail’i Gazze’den çekin”
Kahramanmaraş için fırtına uyarısı verildi!
Kahramanmaraş için fırtına uyarısı verildi!
Başkan Mahçiçek’in hizmet belediyeciliği şefkatle birleşti; Sosyal Yardıma 75 Milyon TL’lik Yatırım Yapıldı
Başkan Mahçiçek’in hizmet belediyeciliği şefkatle birleşti; Sosyal Yardıma 75 Milyon TL’lik Yatırım Yapıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber