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Dulkadiroğlu’nda Ara Sokaklar Molozlardan Temizleniyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara sokaklarda bulunan moloz yığınlarının kaldırılması işini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Dulkadiroğlu’nda Ara Sokaklar Molozlardan Temizleniyor

Dulkadiroğlu’nda Ara Sokaklar Molozlardan Temizleniyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara sokaklarda bulunan moloz yığınlarının kaldırılması işini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

21 Mart 2023 Salı 11:32

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Deprem sonrasında kapanan ara sokakların yeniden ulaşıma açılması adına yoğun bir çalışma yapıldığını hatırlatan Başkan Okay, “Ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde şehir merkezinde bulunan mahallelerimizin büyük bir kısmında ara sokaklarda ulaşım yeniden sağlandı. Kalan sokaklar ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Yine kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışma var. Ekiplerimiz düşen kayaların kaldırılması, mahalle ulaşımın yeniden sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor.”

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Dulkadiroğlu’nda Ara Sokaklar Molozlardan Temizleniyor
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