Dulkadiroğlu’nda Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfalt çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aslanbey ve Güzelyurt mahallelerinde asfalt serimi gerçekleştirdi. Kış aylarında yıpranan yolları daha sağlıklı hale getirmek için yoğun bir çaba harcayan ekipler, bu çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin büyük bir özveriyle asfalt serim işi yaptığını hatırlattı. Ulaşım konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yaz ayları münasebetiyle asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz şuanda ilçe genelinde bu çalışmalarını sürdürüyorlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım noktasında büyük bir ilerleme kaydettik. Yeni yol açma, mevcut yolların bakımı gibi konularda çok hassasız. Vatandaşlarımızın ayağının çamura değmemesi adına da gereken ne ise onu yapmaya devam edeceğiz. Şuanda ekiplerimiz Aslanbey ve Güzelyurt mahallelerimizde asfalt serim çalışmasını yaptılar. Bu çalışmaların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”