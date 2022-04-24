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Dulkadiroğlu’nda ihtiyaç sahiplerine yardım!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan ayında yapılan sosyal yardımları değerlendirerek, “Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek konusunda desteğimiz Ramazan ayı boyunca devam ediyor” dedi.

Dulkadiroğlu’nda ihtiyaç sahiplerine yardım!

Dulkadiroğlu’nda ihtiyaç sahiplerine yardım!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan ayında yapılan sosyal yardımları değerlendirerek, “Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek konusunda desteğimiz Ramazan ayı boyunca devam ediyor” dedi.

24 Nisan 2022 Pazar 11:15
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Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sosyal yardıma büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Okay, Ramazan ayında sosyal yardım ve desteklerin artırıldığına dikkat çekti.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Rutin olarak icra ettiğimiz sosyal yardım faaliyetlerimiz Ramazan ayında daha da artmakta ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılmaktadır. Özellikle bu yıl Ramazan Çadırı ve iftar yemekleri düzenlemesek de, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemeklerini ulaştırıyor, gıda yardımında bulunuyoruz. Ramazan ayının başında yoğun bir şekilde başladığımız gıda yardımı dağıtımımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle devam etmektedir. Ekiplerimizin tespit ettiği ve bizlere müracaat eden vatandaşlarımıza gerekli gıda yardımı yapılmaktadır. Ayrıca bu yıl her akşam bir ihtiyaç sahibi ile iftar yapıyor, onlarla hasbihal ediyoruz.”

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Dulkadiroğlu’nda Ihtiyaç Sahiplerine Yardım!
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