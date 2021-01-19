Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları

Özellikle ulaşımda aksama yaşanmaması adına çalışma artıran ekipler, Bertiz bölgesinde, Beşenli bölgesinde ve merkez mahallelerde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Toplamda, 3 greyder, 6 JCB, 2 Loder, 3 miniket ve 10 tuzlama aracıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, uzun zamandır beklenen kar yağışının ilçe genelini etkisi altına aldığını kaydetti. Kar yağışının vatandaşlar nezdinde olumsuzluk yaratmaması adına ekipleri harekete geçirdiklerini kaydeden Başkan Okay, daha önceden aldıkları tedbir çerçevesinde çalışmaların başladığını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları aktardı: “Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de kar yağışı merkeze kadar indi. Ocak ayının ortalarına kadar kurak geçen günlerimiz çok şükür sona erdi. Bu yağışların kuraklık tehlikesini ortadan kaldırmasını umuyoruz. Tabi kar yağışının güzelliği kadar olumsuz yanları da olmakta. Vatandaşlarımızın bu olumsuz yanlardan etkilenmemesi adına kar yağışı öncesinde gerekli tedbirleri aldık. Kırsal bölgelerimizde birkaç gündür karla mücadele çalışmaları yapmaktaydık. Dün gece yarısı itibarıyla merkez mahallelerimizde kar yağışından nasibini aldı. Tüm bölgemizde karla mücadele çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz şuanda özellikle ulaşım noktasında sorun yaşanmaması için büyük bir gayret sarf etmektedir. Kar yağışının devam ettiği günlerde bu çalışmalarımız özverili bir şekilde sürecektir.”