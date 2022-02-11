Dulkadiroğlu’nda Tarihi Bahtiyar Yürüyüşü Ve Kırk Yamada Kırk Maraş Sergisi

Kahramanmaraş’ın tarihini ve kültürünü gelecek nesillere en sağlıklı şekilde taşımayı hedefleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 12 Şubat’ta anlamlı etkinliklere imza attı. Kurtuluş savaşının en çetin mücadelelerinin verildiği Bahtiyar Yokuşu’nu eski günlerine döndüren Dulkadiroğlu Belediyesi, 12 Şubat etkinlikleri kapsamında bu anlamlı yerde kurtuluş yürüyüşü organize etti.

İlkini geçen yıl gerçekleştiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte bir de sergi ortaya koydu. Şehrin tarihi, kültürü ve kurtuluş mücadelesi temalı sergiye ve kurtuluş yürüyüşüne ilgi yoğun oldu.

Sergi ve yürüyüş sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Geçen yıl başlattığımız bu güzel etkinlikleri bu yıl da daha güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Bahtiyar Yokuşu kurtuluş savaşının en çetin mücadelelerinin verildiği noktalardandır. Bu sebeple gelecek nesillerin bunu bilmesi ve buradan başlayarak meydana doğru yürümesi adına kurtuluş yürüyüşünü başlattık. Ayrıca milli kahramanlarımızı anmak, onları anlatmak adına da bir sergi gerçekleştirdik. Bu yıl bu sergimiz adeta Kahramanmaraş mozaiği oldu. Tarihi ve kültürel değerlerimiz burada Olgunlaşma Enstitüsü aracılığıyla sanat eserine dönüştü. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

