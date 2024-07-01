Dulkadiroğlu’nda Yaz Kuran Kursları Başladı

Çeşitli aktivite ve etkinliklerle gençlerin gözdesi olan Dulkadiroğlu Murat Akkurt Gençlik Merkezi, yaz Kuran kursu faaliyetlerine başladı.



Yaz Kuran kursunda, gençlerin dini bilgilerini artırmaları ve manevi değerlerini güçlendirmeleri hedefleniyor. Kurslarda, Kuran-ı Kerim okuma, temel dini bilgiler ve İslam ahlakı gibi konular işleniyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaz kursları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, gençleri bu önemli fırsattan yararlanmaya davet etti.

Başkan Akpınar, yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gençlerimizin dini bilgilerini artırmaları, manevi değerlerimizi öğrenmeleri ve yaşatmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle, yaz kurslarımızda alanında uzman eğitmenler eşliğinde Kuran-ı Kerim okuma ve dini bilgiler dersleri veriyoruz. Gençlerimizi bu kurslara katılarak kendilerini geliştirmeye davet ediyorum.”

Murat Akkurt Gençlik Merkezi’nde düzenlenen yaz Kuran kursları, yaz tatili boyunca devam edecek. Kursların sonunda ise başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.



