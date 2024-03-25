Dulkadiroğlu’nda Yeniden Refah’a Katılım Sürüyor

Katılım töreninde konuşan Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar: “Türkmen kardeşlerimizin ve Ferhat Başkanın partimize katılmaları gücümüze güç kattı” dedi.

Yeniden Refah Partisi’ne katılımlar çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde, ilçe başkanı Hilmi Doğru ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar önderliğinde Dulkadiroğlu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Torun ve beraberindeki Bayırbucak Türkmenleri Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Katılım programında konuşan Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Türkmenleri kendi aralarında görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

ŞEHRİMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN “BİSMİLLAH” DİYORUZ

Dulkadiroğlu’nu ayağa kaldırmak için “Bismillah” diyerek yola çıktıklarını ifade eden Akpınar; “Bugün aramıza katılan Türkmen kardeşlerimize ve Ferhat Torun kardeşimize aramıza hoş geldiniz diyoruz. Biz kartopu gibi büyüyoruz demiştik. Özellikle Türkmen kardeşlerimizin bize doğru gelmesinden dolayı memnun olduk, mutlu olduk. Onları bağrımıza basıyoruz. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Hep birlikte Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Çerkez’iyle fark etmeksizin Dulkadiroğlu’nda yaşayanlar olarak şehrimizi ayağa kaldırmak için “Bismillah” diyoruz. Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak yola çıkan Ferhat Torun kardeşimiz aramıza hoş geldiler. Yeniden Refah Partisi’ne Erkenez Mahallesi’nde katılıyorlar. Bundan 3 ay önce Karacasu Konteynır Kent’i ziyaret ederken tanışmıştım. O günde aynı kafadaydık, bugünde aramıza katıldıkları için çok mutlu olduk” diye konuştu.

1 NİSAN SABAHI DULKADİROĞLU SURLARINA YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN BAYRAĞINI DİKECEĞİZ

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru ise, Dulkadiroğlu’nun surlarına Yeniden Refah Partisi’nin bayrağını dikeceklerini söyledi. Doğru; “Seçimler yaklaşıyor, çok kısa bir zaman kaldı. Dulkadiroğlu’nu yeniden güçlü, kuvvetli, yeniden metropol ilçe yapmak adına yola çıktık. 1 Nisan sabahı sizlerle beraber Dulkadiroğlu’nun surlarına Yeniden Refah Partisi’nin bayrağını dikeceğiz. Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Torun kardeşimiz aramızdalar. Birazdan rozetini takacağız ve Yeniden Refah Partisi saflarına dâhil etmiş olacağız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA YENİLİK ŞART

Yeniden Refah Partisi’ne katılan Bağımsız Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı ve Kahramanmaraş Bayırbucak Türkmenleri Dernek Başkanı Ferhat Torun ise, Kahramanmaraş’ta yeniliğin şart olduğunu belirtti. Torun; “Dulkadiroğlu’nda tek bağımsız adaydım. Bu zamana kadar hepinizle iç içe faaliyetler içerisinde bulunduk. Bundan sonra da Yeniden Refah Partisi ile yol birliğini birleştirdik. Yol arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda Dulkadiroğlu’nda Yeniden Refah Partisi ve onun adayı Mehmet Akpınar’la yol yürüme kararı aldık. Kahramanmaraş’ta yenilik şart. Bütün mahallelerde gezdiğimiz süre içerisinde de bunları bir fiil gördük. Dulkadiroğlu’nu harabe ilçe yaptılar. Dulkadiroğlu ilçemiz Kahramanmaraş’ın en tarihi ilçelerinden birisidir. Kahramanmaraş’ı, Kahramanmaraş yapan Dulkadiroğlu ilçesidir. Yeniden Refah Partisi’nin Dulkadiroğlu’nu tekrar ayağa kaldırmak adına canla başla çalışacağını inandığımız için, ahlaklı belediyecilik için Yeniden Refah Partisi ile yol yürüme kararı aldık. Bayırbucak Türkmen’i kardeşlerimizde biz hangi karar alırsak bizimle birlikte yol yürüme kararı aldılar. Bizimle beraber yürüyeceklerini, bizimle beraber olacaklarını bize beyan ettiler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Muhammed Aydoğar’ı, Dulkadiroğlu Belediyesi seçimlerinde de Mehmet Akpınar’ı desteliyoruz” şeklinde konuştu.