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Dulkadiroğlu’nda yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, asrın felaketi ve sonrasında yapılan yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımları onarma çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu’nda yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor

Dulkadiroğlu’nda yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, asrın felaketi ve sonrasında yapılan yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımları onarma çalışmalarını sürdürüyor.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:50

Vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için başlatılan yenileme çalışmaları, ilçenin farklı noktalarında devam ediyor.

Kamu Külliyesi’ne ulaşımı sağlayan ana yolda kapsamlı bir kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem ana yolda hem de diğer mahallelerde yoğun bir şekilde sürdürülerek, vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük felaketin ardından, ilçemizin farklı bölgelerinde hasar gören kaldırımları yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına bu çalışmaları öncelikli olarak ele alıyoruz," dedi.

Başkan Akpınar, bu süreçte emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Hep birlikte daha güçlü bir Dulkadiroğlu için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, ilçemizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız," dedi.

Vatandaşlar, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Dulkadiroğlu’nda Yıkım çalışmalarında Hasar Gören Kaldırımlar Yenileniyor
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