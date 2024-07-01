Dulkadiroğlu’nda yollar asfaltlanıyor!

Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nun en işlek arterlerinde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarına da durmaksızın devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, ana arterlerde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Bu kapsamda Vezir Hoca Bulvarı ve Rasim Özdenören Caddesi’nde deforme olan kısımların tamirinin ardından Fetih Bulvarı’na geçildi. Yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalarla arterde deforme olan kısımlar yenilenerek ulaşım konforu sağlanıyor.

Program dâhilinde Dulkadiroğlu’nda; Sakarya Caddesi, Alparslan Caddesi, Girne Caddesi ve muhtelif caddelerde toplam 20 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla tamir edilecek.

Toplam 30 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen yol yenileme uygulamalarıyla Dulkadiroğlu’nda ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak.