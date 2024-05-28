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Dulkadiroğlu’nda yollar bir bir yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda Vezir Hoca Bulvarı’nın ardından Rasim Özdenören Caddesi’nde bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Sıcak asfaltla tamir edilen caddenin ulaşım standardı iyileştiriliyor.

Dulkadiroğlu’nda yollar bir bir yenileniyor!

Dulkadiroğlu’nda yollar bir bir yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda Vezir Hoca Bulvarı’nın ardından Rasim Özdenören Caddesi’nde bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Sıcak asfaltla tamir edilen caddenin ulaşım standardı iyileştiriliyor.

28 Mayıs 2024 Salı 15:51

Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Dulkadiroğlu’nun en işlek arterlerinde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarına da durmaksızın devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, Vezir Hoca Bulvarı’nda yürütülen asfalt tamirinin tamamlanmasının ardından Rasim ÖzdenörenCaddesi’ne geçildi. Araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu caddede çeşitli nedenlerle deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Program dâhilinde Dulkadiroğlu’nda;Sakarya Caddesi, Alparslan Caddesi, Girne Caddesi, Fetih Bulvarı, Hacı Bektaş’ı Veli Caddesi ve muhtelif caddelerde toplam 20 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla tamir edilecek. Toplam 30 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen yol yenileme uygulamalarıyla Dulkadiroğlu’nda ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak.

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Dulkadiroğlu’nda Yollar Bir Bir Yenileniyor!
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