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Dulkadiroğlu’ndan Aksu Mahallesine Sosyal Tesis

İlçe genelinde birçok noktaya sosyal tesisler inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, Aksu mahallesine de çok amaçlı bir sosyal tesis yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Aksu Mahallesine Sosyal Tesis

Dulkadiroğlu’ndan Aksu Mahallesine Sosyal Tesis

İlçe genelinde birçok noktaya sosyal tesisler inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, Aksu mahallesine de çok amaçlı bir sosyal tesis yaptı.

01 Mart 2022 Salı 15:40
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Geniş kır düğün alanıyla dikkat çeken sosyal tesis, çok amaçlı olarak kullanılacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bölgesine kazandırdığı sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi. Aksu mahallesinde inşaatına başlanan sosyal tesis projesinde çalışmalar tamamlandı. Çok amaçlı olarak kullanılması planlanan sosyal tesis, geniş kır düğün alanı ile dikkat çekiyor.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Merkezde bulunan en büyük mahallelerimizden biri olan Aksu mahallemize güzel bir eser kazandırdık. Çok amaçlı olarak kullanılacak olan bu sosyal tesisimiz vatandaşımızın hizmetine başlayacak. Özellikle taziye, düğün ve çeşitli organizasyonlar için kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca içerisinde mini bir kütüphane de yer alacaktır. Kurs merkezi ve etüt salonu olarak da kullanma imkanımız olacak. Ben mahallemize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
 

Son Güncelleme: 01.03.2022 17:36
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Dulkadiroğlu’ndan Aksu Mahallesine Sosyal Tesis
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