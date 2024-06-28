Dulkadiroğlu’ndan Aslanbey Mahallesi’nde Asfalt Çalışması

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçede ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfalt ve yol bakım çalışmalarının büyük bir özenle yapıldığını dile getirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekiplerinin Aslanbey Mahallesi’nde yürüttüğü asfalt çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Akpınar, belediyenin toplamda 105 mahallede yoğun bir çalışma yaptığının altını çizerek, vatandaşların daha güzel, daha düzenli ve daha iyi bir Dulkadiroğlu’nda yaşamalarını hedeflediklerini söyledi.

Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: "Aslanbey Mahallesi’nde yoğun bir şekilde devam eden asfalt çalışmalarımız, ilçemizin diğer mahallelerinde de tüm hızıyla sürmektedir. 105 mahallede aralıksız olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesini artırmayı ve trafik güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Belediye olarak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asfalt ekiplerimizin gösterdiği özveri ve vatandaşlarımızın sabrı sayesinde bu çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim."

