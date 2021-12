Dulkadiroğlu’ndan Bedava Bisiklet

Başkan Okay, “Aşı kampanyasına ilgi gösteren genç kardeşlerimiz aşısını yaptırdı bisikletlerini aldı” dedi.



Dulkadiroğlu Belediyesi, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ve Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen aşı kampanyasında bisiklet için kuralar çekildi. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Ak Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz ve vatandaşlar bisiklet dağıtım töreninde hazır bulundu.

AŞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15 adet bisikletin hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Konuyla ilgili kısa bir konuşma yapan Başkan Okay, şunları söyledi: “İlçemiz sınırları içerisinde Ekim ve Kasım ayları arasında belli bir yaş aralığındaki gençlerimizi Kovid19 aşısına teşvik etmek amacıyla bir çekiliş düzenleyeceğimizi ve çekilişe hak kazananlara bisiklet hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ve Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda aşı yaptıran vatandaşlarımızı kuraya dahil ettik. Neticesinde çekilişe katılan vatandaşlarımız arasından 15 isme bisiklet hediye ettik. Burada amacımız Kovid19 virüsüne dikkat çekmek ve normalleşmenin devam etmesi için aşının önemine değinmekti. Vatandaşlarımız da bu konuda hassasiyetini gösterdi ve bu kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi. Ben hediyelerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu konudaki hassasiyetimizin artmasını temenni ediyorum. Aşıya göstereceğimiz ilgi bizleri bu salgın hastalıktan kurtaracak en önemli unsurdur.”

GENÇ NÜFUSUN AŞILANMASI ÖNEMLİ

Aşı kampanyasına katılan gençlere bisikletlerini teslim eden Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, gençlerin aşıya gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Bu ilginin artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Okatan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toplumumuzun aşılanması yaşlılar için tamamlandı, orta yaşlılar için tamamlandı ve genç nüfus için daha önemli hale geldi. Dolayısıyla gençlerimizin aşılanmasını teşvik etmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyemizle iş birliği içerisinde bir kampanya düzenledik. Gençlerimizi aşılamanın ardından bu kampanyaya dahil ettik. Kampanya sonrasında bir çekiliş düzenleyerek aralarından 15 arkadaşımıza birer bisiklet hediye ettik. Bugün de bisikletleri hak sahiplerine teslim ettik. Bu pandemiden biran önce kurtulmanın yolu aşı ve toplumsal bağışıklıktır. Bunun içinde hep birlikte bu hususa duyarlılık göstererek bu salgın hastalıktan kurtulacağız. Ben aşı olmayanların biran önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Bu süreç konusunda herkesin duyarlı olmasını arzu ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu sorununda üstesinden geleceğiz.”

Dağıtım töreninin ardından bisiklet kazanan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.