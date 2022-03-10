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Dulkadiroğlu’ndan Bertiz Bölgesine Standardı Yüksek Grup Yolu

Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz bölgesinde ulaşımı rahatlatma adına başlattığı çalışma kapsamında Kılağlı-Kabasakal arası grup yolunda sona geldi. Asfalta hazır hale getirilen yolun Bertiz ulaşımını rahatlatacağı ifade edildi.

Dulkadiroğlu’ndan Bertiz Bölgesine Standardı Yüksek Grup Yolu

Dulkadiroğlu’ndan Bertiz Bölgesine Standardı Yüksek Grup Yolu

Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz bölgesinde ulaşımı rahatlatma adına başlattığı çalışma kapsamında Kılağlı-Kabasakal arası grup yolunda sona geldi. Asfalta hazır hale getirilen yolun Bertiz ulaşımını rahatlatacağı ifade edildi.

10 Mart 2022 Perşembe 10:54
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ilk etabını tamamladığı ve ulaşıma açtığı Kılağlı-Kabasakal yolunda ikinci etap çalışmalarında da sona gelindiği bildirildi. Ulaşımı zorlaştıran virajların eritildiği, yer tesviyesi ve stabilize çalışmalarının tamamlandığı yolda asfalt çalışmaları için gün sayıldığı aktarıldı.
Toplamda 36 virajla 4.5 kilometre uzunluğa sahip olan yolun, 8 virajla 4 kilometreye düşürüldüğünü söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Daha önce toplamda 4,5 kilometre uzunluğa sahip olan yol 4 kilometreye düşürüldü. Toplam 36 viraj ile geçilen yol, 8 viraja düşürüldü. Eski haliyle genişliği 6 metre olan yolun şuan ki genişliği 10 metreye çıkarılmıştır. Stabilize yol ile birlikte toplam 15 metreye kadar ulaşmaktadır. İlk etap çalışmasıyla önemli bir mesafe kaydettiğimiz Kılağlı-Kabasakal yolunun ikinci etap çalışmalarında da sona geldik. Bölgemizin kalkınması, zenginleşmesi adına bu yatırımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Ben şimdiden bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
 

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:37
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Dulkadiroğlu’ndan Bertiz Bölgesine Standardı Yüksek Grup Yolu
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