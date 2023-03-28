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Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremzede çocukların vakit geçirebileceği eğlence çadırı oluşturdu. Başkan Okay, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için yapılan etkinliklerin Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı

Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremzede çocukların vakit geçirebileceği eğlence çadırı oluşturdu. Başkan Okay, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için yapılan etkinliklerin Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

28 Mart 2023 Salı 18:24

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kamu Külliyesi önüne kurduğu eğlence çadırıyla çocukların gönlünü fethetti. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da etkinlik çadırını ziyaret ederek çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi. Çocuklara pamuklu şeker ikram eden Başkan Okay, Ramazan ayı boyunca bu etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Başkan Okay, etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Asrın felaketinden çocuklarımızda çok etkilendi. Onların psikolojik olarak normalleşmesi adına çalışmalar yaptık. Kamu Külliyesi önünde kurduğumuz etkinlik çadırında çocuklarımızın güzel vakit geçirmesini önemsiyoruz. Hem aileleri hem de çocuklarımız burada güzel vakit geçiriyorlar. Onların tebessüm ettiğini görmek bizlere de büyük mutluluk veriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Kamu Külliyesi’nde kurduğumuz bu etkinlik çadırımıza tüm hemşerilerimizi ve çocuklarını davet ediyoruz. Mobil olarak da mahalle mahalle etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.”

Son Güncelleme: 28.03.2023 18:45
Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı
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