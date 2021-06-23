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Dulkadiroğlu’ndan Dereli Ve Çokyaşar’a Kilit Parke

Yaz aylarının gelmesiyle alt yapı faaliyetlerini yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Dereli ve Çokyaşar mahallelerinde kilit parke çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Dereli Ve Çokyaşar’a Kilit Parke

Dulkadiroğlu’ndan Dereli Ve Çokyaşar’a Kilit Parke

Yaz aylarının gelmesiyle alt yapı faaliyetlerini yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Dereli ve Çokyaşar mahallelerinde kilit parke çalışması yaptı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:16
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Yağışların sona ermesiyle kilit parke ve asfalt çalışmalarını hızlandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler son olarak Dereli ve Çokyaşar mahallelerinde kilit parke çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltme adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Şuanda kilit parke ve asfalt ekiplerimiz yoğun bir mesai harcamaktadır. Bu kapsamda Dereli ve Çokyaşar mahallelerimizde kilit parke çalışmaları tamamlanmış durumdadır. İhtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde bu çalışmaları yaparak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor.”

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Dulkadiroğlu’ndan Dereli Ve Çokyaşar’a Kilit Parke
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