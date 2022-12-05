Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis

Çok amaçlı kullanım için planlanan sosyal tesisin yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.



Ortaya koyduğu çalışmalarla bölgesini sosyal tesis zengini haline getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Erkenez mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmasını tamamladı.

Mahalleye modern bir sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, tesisin çok amaçlı olarak kullanılacağını bildirdi.

Mahalle sakinlerinin her türlü organizasyonda kullanabileceği sosyal tesis ile ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın sosyal etkinlik ihtiyaçlarına cevap verecek modern ve kullanışlı bir sosyal tesis projesini daha tamamladık. İçerisinde mini bir kütüphane, etkinlik salonu ve çeşitli aktivite alanlarının yer alacağı çok modern bir sosyal tesis daha hizmete hazır hale getirildi. Erkenez mahallemizin böyle bir projeye ihtiyacı vardı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde projeyi hayata geçirerek tamamladı. Kısa bir süre içerisinde içerisindeki sosyal donatıları da tamamlayarak tesisimizi hizmete sunacağız. Şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sosyal tesis projelerimiz devam etmektedir. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde bu çalışmalarımız çeşitli projelerle hayata geçirilmektedir.”