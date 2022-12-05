Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...

Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi’nde ihtiyaç duyulan bölgelere sosyal tesis kazandırmayı sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Erkenez mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmasını tamamladı.

Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis

Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi’nde ihtiyaç duyulan bölgelere sosyal tesis kazandırmayı sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Erkenez mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmasını tamamladı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:35

Çok amaçlı kullanım için planlanan sosyal tesisin yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Ortaya koyduğu çalışmalarla bölgesini sosyal tesis zengini haline getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Erkenez mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmasını tamamladı.

Mahalleye modern bir sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, tesisin çok amaçlı olarak kullanılacağını bildirdi.

Mahalle sakinlerinin her türlü organizasyonda kullanabileceği sosyal tesis ile ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın sosyal etkinlik ihtiyaçlarına cevap verecek modern ve kullanışlı bir sosyal tesis projesini daha tamamladık. İçerisinde mini bir kütüphane, etkinlik salonu ve çeşitli aktivite alanlarının yer alacağı çok modern bir sosyal tesis daha hizmete hazır hale getirildi. Erkenez mahallemizin böyle bir projeye ihtiyacı vardı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde projeyi hayata geçirerek tamamladı. Kısa bir süre içerisinde içerisindeki sosyal donatıları da tamamlayarak tesisimizi hizmete sunacağız. Şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sosyal tesis projelerimiz devam etmektedir. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde bu çalışmalarımız çeşitli projelerle hayata geçirilmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı Mehmet Ali Yüce Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili oldu
Kahramanmaraşlı Mehmet Ali Yüce Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili oldu
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
Kahramanmaraş’ta Aksu Köprüsü'nü çöplüğe çevirdiler!
Kahramanmaraş’ta Aksu Köprüsü'nü çöplüğe çevirdiler!
Kahramanmaraş’ta Doğu Türkistan tepkisi!
Kahramanmaraş’ta Doğu Türkistan tepkisi!
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber