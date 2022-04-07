Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis

Birçok mahalleye toplamda 26 adet sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni sosyal tesisler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şehir merkezinde bulunan Erkenez mahallesine de sosyal tesis kazandırmak için harekete geçen Dulkadiroğlu Belediyesi, inşaat çalışmalarına başlayarak yapıyı karkas hale getirdi.

Çok amaçlı olarak planlanan sosyal tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili şunları söyledi; “İlçemize değer katan eserler ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu güne kadar toplamda 26 adetini tamamladığımız sosyal tesislerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bu yeni çalışmalarımızdan bir tanesini de Erkenez mahallemizde başlattık. Yapı şuanda karkas duruma geldi. Bu sosyal tesisimizle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlayarak mahallemizin hizmetine sunacağız. Bu sosyal tesisimizde diğerleri gibi çok amaçlı olarak hizmet verecek. Mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.”