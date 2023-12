Dulkadiroğlu’ndan Filistinli çocuklara kıyafet desteği!

Dulkadiroğlu Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi’nde devam eden dikiş nakış kursu öğrencileri, anlamlı bir projeye imza attı. Kursiyerler, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle Filistinli öğrencilere kıyafet dikimine başladı. Kıyafetlerin kısa sürede tamamlanarak Filistine gönderileceğini ifade eden kurs yetkilisi, kursiyerlerin büyük bir özveriyle projeyi tamamlamak için çalıştığını söyledi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bu anlamlı projeye imza atan herkese teşekkür ediyorum. Filistinde yaşanan katliamlar hepimizin malumu. Orada katledilen çocuklara devletimiz ve milletimiz sessiz kalmamaktadır. Her platformda bu durum gündeme getirilmekte ve bu katliamın son bulması adına çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların ışığında Gençlik Merkezimizde faaliyet gösteren kursiyerlerimizin bu ince düşüncesi bizleri de son derece memnun etti. Bu anlamda her zaman onların yanında ve destekçisiyiz. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”