Dulkadiroğlu’ndan kadınlar günü etkinliği!

Kamu Külliyesi’nin kadın çalışanlarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Okay, konteyner kentlerde kadınlara çiçek dağıttı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Kamu Külliyesinde görev yapan kadınlarla bir araya gelen Başkan Okay, kadının toplumdaki önemine dikkat çekti.

Kadın istihdamı konusunda ortaya koydukları hassasiyeti ifade eden Başkan Okay, programda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kadın, toplumumuzun temel taşını oluşturan en önemli varlıktır. Bu sebeple kadınlarımıza hak ettiği değeri ve önemi göstermekteyiz. Her şartta ve koşulda onların yanındayız. Kamu Külliyemiz içerisinde görev yapan kadınlarımızın bulunduğu alanlara değer kattığını görmekteyiz. Böyle anlamlı bir günde, kadınlarımızla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyetin altını çizmek istiyorum.”

Başkan Okay, konteyner kentlerde ikamet eden kadınları ziyaret ederek çiçek verdi.