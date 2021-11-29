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Dulkadiroğlu’ndan Mamaraş Mahallesinde Sokak İyileştirme Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mamaraş mahallesinde sokak iyileştirme çalışmaları yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Mamaraş Mahallesinde Sokak İyileştirme Çalışması

Dulkadiroğlu’ndan Mamaraş Mahallesinde Sokak İyileştirme Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mamaraş mahallesinde sokak iyileştirme çalışmaları yaptı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:42
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Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçesini değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor. Tüm mahallelerinde ulaşım konusunda yoğun bir çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, son olarak Mamaraş mahallesinde sokak yenileme çalışması yaptı. Çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yolu komple yenileyen Dulkadiroğlu Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarının artarak devam ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunma ve ilçemizin standartlarını yükseltme adına ortaya koyduğumuz çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda başlattığımız sokak iyileştirme projemizde başarılı bir şekilde devam ediyor. Son olarak Mamaraş mahallemizde bulunan sokağımızı ekiplerimiz yeniledi. Bu yolumuz çeşitli nedenlerden dolayı yıpranmış ve bozulmuştu. Şuanda ekiplerimiz yolu yenileyerek kullanıma açtı. Bu yönde çalışmalarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın standardı yüksek kaliteli bir ulaşıma kavuşması adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmayı sürdürecek.”

 

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Dulkadiroğlu’ndan Mamaraş Mahallesinde Sokak İyileştirme Çalışması
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