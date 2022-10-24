Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla...
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor

Dulkadiroğlu’ndan şehrin turizmine bir değer daha!

Tarihi sokak restorasyon projeleriyle adından sıkça söz ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Demirciler Çarşısı civarında bulunan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi sokağında başlattığı cephe yenileme çalışmalarını tamamladı.

Dulkadiroğlu’ndan şehrin turizmine bir değer daha!

Dulkadiroğlu’ndan şehrin turizmine bir değer daha!

Tarihi sokak restorasyon projeleriyle adından sıkça söz ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Demirciler Çarşısı civarında bulunan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi sokağında başlattığı cephe yenileme çalışmalarını tamamladı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:18

Kahramanmaraş turizminin kalbi olan kapalı çarşı ve demirciler çarşısı çevresinde birçok çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, konak restorasyonunun yanı sıra sokak restorasyonu da başlamıştı. İlk olarak Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi sokağında cephe yenileme çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bu çalışmalarını tamamlayarak sokağı ziyarete açtı.

Bu noktada yeni çalışmaların devam edeceğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tamamlanan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Okay, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi sokağının tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi: “Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Kahramanmaraş turizmine hizmet eden önemli bir değerimiz oldu. Müzemizin bulunduğu sokağın da bu öneme uygun şekilde düzenlenmesi adına bir çalışma yaptık. Ekiplerimiz bu çalışmayı tamamlayarak burayı hizmete sundu. Şuanda Somut Olmayan Kültürel Miras Müzemizin bulunduğu sokak Bahtiyar Yokuşu gibi ziyaretçilerimize en güzel görselini sunmaktadır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bunun dışında yine bu bölgede Hatuniye Cami ve çevresinde de cephe yenileme çalışmalarına başladık. Bu alanı da tamamladığımızda şehrin turizmine önemli bir eser daha kazandırmış olacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan şehrin Turizmine Bir Değer Daha!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun Belediyesi Vatan Savunmasının Kahramanlarına Özel Bina Yaptı
Göksun Belediyesi Vatan Savunmasının Kahramanlarına Özel Bina Yaptı
Kahramanmaraş'ta Expo 2023 Gençlik Festivali Sona Erdi
Kahramanmaraş'ta Expo 2023 Gençlik Festivali Sona Erdi
Kahramanmaraş kitap fuarı 300 bin kişiyi ağırladı
Kahramanmaraş kitap fuarı 300 bin kişiyi ağırladı
Sanko Üniversitesi, Yeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı
Sanko Üniversitesi, Yeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber